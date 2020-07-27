سقوط جرحى وقتلى بين صفوف المتظاهرين في ساحتي الطيران والتحرير | فيديو

2020/07/27 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر متطابقة عن حدوث مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

وأعلنت المصادر المحلية وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين في ساحتي الطيران والتحرير وسط العاصمة العراقية في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنينوقال محتجون إن قوات أمنية تصادمت معهم من جهة ساحة الطيران، واندلعت مواجهات بين الطرفين أدت الى حرق عدد من خيم المعتصمين في الساحة.

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