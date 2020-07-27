انخفاض اسعار النفط بسبب ازدياد التوتر بين واشنطن وبكين

2020/07/27 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، الاثنين، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في اتجاه أصول الملاذ الآمن.ونزل خام برنت 31 سنتا أو 0.71% إلى 43.46 دولار للبرميل بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت … Readmore

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