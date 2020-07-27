ثلاث وفيات و42 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/07/27 | 12:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بتسجيل ثلاث وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "المؤسسات الصحية بالمحافظة سجلت، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتوزعت بين أقضية ونواحي المحافظة"وأشار إلى، "تسجيل ثلاث وفيات بالفيروس".

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