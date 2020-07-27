إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بجنين وتجريف أراضي جنوب غزة

2020/07/27 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /بغداد..أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الاثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدة جبع بمدينة جنين في الضفة الغربية.وذكرت وكالة وفا أن قوات العدو اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.وعلى الحدود مع قطاع غزة توغلت قوات العدو الصهيوني اليوم لمسافة […]

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