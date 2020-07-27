كوريا الشمالية تفرض حجرا كاملا على مدينة بعد الاشتباه بإصابة أحد المواطنين بعدوى كورونا

2020/07/27 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاعلام الرسمي في كوريا الشمالية، عن طلب الرئيس “كيم جونغ اون”، عقد اجتماع طارئ لقيادات بلاده، على خلفية الاشتباه بظهور حالة اصابة بفيروس كورونا لدى أحد المواطنين.

وذكر الاعلام الكوري الشمالي، ان الرئيس “أون” دعا الى اجتماع عاجل لقيادات حزب العمال، بهدف اتخاذ قرار يقضي بفرض حجر كامل على مدينة “كالسونغ”، والتي يسكنها نحو مئتي ألف شخص، بعد ان اظهرت الفحوص حالة إيجابية للإصابة بالفيروس لدى أحد لأشخاص، على الرغم من وجود شكوك لدى الجهات الصحية حول صحة التحاليل التي أجريت للمشتبه بإصابته، والذي اخضعته السلطات الى الحجر الصحي.

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