2020/07/27 | 13:48 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مواجهات هي الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في أيار/مايو الماضي، قضى صباح الاثنين متظاهران إثر اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب بساحة التحرير، وسط بغداد.



وأفادت مصادر طبية أن المتظاهرين أصيبا بقنابل مسيّلة للدموع، واحد في رأسه والآخر في رقبته.



واتهم ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حكومة الكاظمي باتباع القمع نهجا على غرار الحكومة السابقة. وخرجت الأحد العديد من المظاهرات في مدن عراقية مختلفة تنديدا بانقطاع الكهرباء مع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مقتل متظاهرين خلال احتجاجات على انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات مع تجاوز درجات الحرارة الـ50) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مقتل متظاهرين خلال احتجاجات على انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات مع تجاوز درجات الحرارة الـ50) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).