2020/07/27 | 13:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادث مروري يودي بحياة شخصين واصابة ثلاثة اخرين في البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

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