خبير اقتصادي: نسبة الفقر ارتفعت 5% بسبب الحظر المفروض   

2020/07/27 | 13:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان , الاثنين , ان الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص كبيرة جدا ولايمكن حسابها بدقة في ظل فرض الحظر الصحي, مبينا ان نسبة الفقر قد ارتفعت بحدود 5 % عما كانت عليه قبل الحظر بسبب عدم وجود دعم حكومي لمختلف الشرائح التي تعتاش على قوتها اليومي.[…]

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