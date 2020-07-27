الفتح يطالب الحكومة بخطوات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء ويقارن بين “صيفين”  

2020/07/27 | 13:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب تحالف الفتح، الاحد، الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن الصيف الماضي شهد منح الصلاحيات إلى المدراء العامين وتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق.وقال التحالف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تزداد معاناة أبناء الشعب العراقي هذه الأيام التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة وخصوصاً […]

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