العثور على كدس للأعتدة في ابي صيدا

2020/07/27 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على كدس للاعتدة والاسلحة في ابي صيدا بمحافظة ديالى.

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