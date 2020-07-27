الناطق باسم القائد العام: الكاظمي وجّه بتحقيق فوري بأحداث التحرير

2020/07/27 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير وسط بغداد.

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