صادقون: الحكومة لم تف بوعودها في حماية المتظاهرين

2020/07/27 | 14:00 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

ادانت كتلة صادقون النيابية , الاثنين , استخدام القوة لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير، مؤكدة أن اعمال ...

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