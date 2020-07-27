علاوي يعلق على أحداث التحرير أمس: قوات القمع تريد إعادة المشاهد السابقة

2020/07/27 | 14:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]علق زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الاثنين، على أحداث التحرير الليلة الماضية.

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