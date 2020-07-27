للمرة الأولى في 6 سنوات.. ضابط كوردي يتولى قيادة فوج حماية

2020/07/27 | 14:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفاد مصدر أمني مطلع، الاثنين، بصدور أمر من الدفاع بتولي ضابط كوردي قيادة فوج حماية قاعدة "كي وان" العسكرية شمالي محافظة كركوك.

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