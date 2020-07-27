2020/07/27 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قدمت دولة قطر طلباً لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، لتنضم بذلك إلى مجموعة من ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قطر تقدم طلباً لاستضافة أولمبياد 2032) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
قدمت دولة قطر طلباً لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، لتنضم بذلك إلى مجموعة من ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قطر تقدم طلباً لاستضافة أولمبياد 2032) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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