قطر تقدم طلباً لاستضافة أولمبياد 2032

2020/07/27 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قدمت دولة قطر طلباً لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، لتنضم بذلك إلى مجموعة من ا...





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