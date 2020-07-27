ضبط مواد كيمياوية ومعمل مياه وأنابيب ناقلة للنفط معدة للتهريب بالبصرة

2020/07/27 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط (5) حاويات لمواد كيماوية خطرة ومعمل مياه متكامل وأنابيب ناقلة للنفط معدة للتهريب في منفذ أم قصر الاوسط

وذكر بيان للهيأة انها "منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة تمكن من ضبط حاويات عدد 5 داخل الحرم الكمركي بداخلها مواد كيماوية خطرة ومواد أخرى معدة للتهريب".

واوضح البيان "تمت عملية الضبط بأمر قضائي ومعلومات جهاز المخابرات العراقي ولجنة من مديرية منفذ أم قصر والكمرك المدني وشرطة الكمارك تم فتح الحاويات وتبين وجود مواد كيماوية خطرة في حاويتين وأنابيب ناقلة للنفط في حاويتين ومعمل لتصفية المياه في الحاوية الخامسة تم ختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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