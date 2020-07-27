التفاصيل الكاملة لما حدث في ساحة الطيران ليلة أمس

2020/07/27 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

شهدت ساحة الطيران وسط بغداد، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد، هجوماً غير متوقع ومصادمات بين قوا...





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