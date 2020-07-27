الكشف عن سبب تأجيل اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة

2020/07/27 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت الهيئة العامة لاتحاد الكرة، الاثنين سبب تأجيل اجتماع الهيئة، الذي كان من المقرر ان يعقد اليوم الاثنين.وقال عضو الهيئة احمد الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم كان من المفترض ان تعقد اجتماعاً اليوم الاثنين”.وأضاف ان “اغلب أعضاء الهيئة اعتذر عن الحضور لأسبابهم الخاصة وكذلك […]

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