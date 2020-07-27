الامم المتحدة: 3500 مدني افغاني قتلوا وجرحوا خلال النصف الأول من 2020

2020/07/27 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير للامم المتحدة ، الاثنين، بأنه وعلى الرغم من توقيع ما يسمى باتفاق السلام بين طالبان والولايات المتحدة فقد قتل جرح ما لايقل عن 3500 مدني افغاني نتيجة استمرار العمليات العسكرية من الجانبين.ونقل التقرير الذي ترجمته / المعلومة/ عن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان إن ” أعمال […]

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