آسيا تكافح موجة ثانية من عدوى كورونا بإجراءات حجر جديدة

2020/07/27 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تكافح دول في أنحاء آسيا موجة ثانية من فيروس كورونا وتتخذ إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتوائه، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات بأستراليا وإغلاق مدينة دانانغ في فيتنام.وفي الصين، ارتفع عدد الإصابات غير المرتبطة بالعائدين من الخارج إلى أعلى معدل منذ مطلع مارس حيث بلغ عدد حالات انتقال العدوى […]

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