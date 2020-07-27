2020/07/27 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة.. أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، استمراره في صرف رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر تموز عن طريق الماستر كارد والموطنة رواتبهم لدى المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى المستقلة، إنه “تم رفع رواتب عدد من الدوائر وإنجازها في فترة وجيزة”.واشار الى، انه “بإمكان الموظفين تسلم مستحقاتهم من شبكة الفروع المنتشرة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن عن استمراره في صرف رواتب موظفي عبر الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن عن استمراره في صرف رواتب موظفي عبر الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).