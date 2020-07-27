2020/07/27 | 14:13 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تسمي الزميل علي اسماعيل منسقا إعلامياً لمنتخب الشباب

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