2020/07/27 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: تلقينا معلومات عن سوء تجهيز الطعام للقوات الامنية بالبصرة.. ويجب مراجعة العقد المبرم مع المجهز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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