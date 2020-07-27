مقتل اثنين من المتظاهرين إثر مواجهات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب في ساحة التحريرببغداد

2020/07/27 | 14:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

أفادت مصادر طبية عراقية صباح الاثنين بوفاة متظاهرين اثنين عقب إصابتهما إصابات بالغة، أحدهما في الرأس وآخر في الرقبة أثناء مشاركتهما في مسيرات احتجاجية بوسط العاصمة بغداد.



وأفاد شهود عيان بوقوع مواجهات ليلية دامية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطل...

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