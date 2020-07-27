الكاظمي يوجه بتحقيق فوري بأحداث التحرير

2020/07/27 | 14:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير وسط بغداد.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "رئيس الوزراء وجّه بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير بشكل دقيق"، مؤكدا "التنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقطعات الموجودة لحماية المتظاهرين".وطالب اللواء رسول، من "المتظاهرين عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق، لافتا إلى أن "أي دماء تراق سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين هي خسارة للعراقيين جميعا".وأشار إلى أن "التوجيهات واضحة ودقيقة للقوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين والدفاع عنهم"، مبينا أن "هناك البعض أراد أن يجر التظاهرات إلى أهداف أخرى غير المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي".

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