تسهيلات جديدة من البنك المركزي بسبب الوضع الاقتصادي الذي فرضته “جائحة كورونا”

2020/07/27 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر البنك المركزي العراقي، تأجيل استيفاء اقساط المصارف الحكومية والخاصة بمبادرتي الخمسة تريليون والواحد تريليون دينار لمدة 3 اشهر اضافية، وذلك على خلفية الوضع الاقتصادي الذي فرضه فيروس كورونا.وقال البنك في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “نظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية وما يرافقها من اجراءات غلق تامة وجزئية بسبب جائحة […]

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