2020/07/27 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركز الإعلامي لهيئة النزاهة ينفي امتلاكه صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الإعلامي لهيئة النزاهة ينفي امتلاكه صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز الإعلامي لهيئة النزاهة ينفي امتلاكه صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).