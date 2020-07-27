اعلام النزاهة ينفي امتلاكه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي

2020/07/27 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد المركز الإعلاميُّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عدم امتلاكه أيَّ حسابٍ أو صفحةٍ على موقع التواصل الاجتماعيّFacebook أو أيِّ موقعٍ آخر.وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أنَّ الموقع الإلكترونيَّ الرسميَّ للهيئة هو النافذة الرسميَّـة الوحيدة له، مُحذِّراً في الوقت ذاته من مغبَّة انتحال صفته من قبل بعض الصفحات والمنصَّات من خلال التسمية أو وضع (اللوكو) الخاص بالهيئة، ونشر أخبار عاريةٍ عن الصحة تتناول شخصياتٍ عامة، واختلاق منشوراتٍ مُزيَّفةٍ ومفبركةٍ تهدف من خلالها تضليل الرأي العام.وعبر المركز عن امله من وسائل الإعلام والجمهور التعاون في عزل مثل هذه الصفحات والمنصات غير الرسميَّة وعدم التعامل معها والاكتفاء باستقاء المعلومات من المصادر الرسميَّة حصراً؛ حفاظاً عن دقة المعلومة والمصداقيَّة في تقديم الحقائق للجمهور، وعدم التشويش عليه من خلال الرسائل المُضللة ذات المرامي الخبيثة التي تسعى بعض المنصات والصفحات إلى بثها.

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