2020/07/27 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يكرم المرأة الحائزة على جائزة المرأة العربية المتميزة ويعلن عن اتخاذ قرارات لمعالجة الخلل في الأداء العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يكرم المرأة الحائزة على جائزة المرأة العربية المتميزة ويعلن عن اتخاذ قرارات لمعالجة الخلل في الأداء العام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يكرم المرأة الحائزة على جائزة المرأة العربية المتميزة ويعلن عن اتخاذ قرارات لمعالجة الخلل في الأداء العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).