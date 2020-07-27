الاتحاد الأوروبي : 40 طناً من مساعدات الطوارئ الطبية و35 مليون يورو وصلت العراق (صور)

2020/07/27 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن الاتحاد الأوروبي في العراق اليوم الإنثين وصول إمدادات الطبية وحزمة من المساعدات المالية لضحايا النزاع والنزوح.وقال الاتحاد في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن مساعدات إنسانية و40 طناً من الإمدادات الطبية للطوارئ التي تلبت الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى العراق عبر رحلات الجسر الجوي الإنساني.وأضاف أن حزمة جديدة بقيمة 35 […]

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