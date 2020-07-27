إصابة متحدث الحكومة الإيرانية بكورونا

2020/07/27 | 15:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بفيروس كورونا.يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ليقترب من 16 ألفا، بعد تسجيل 212 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، إن إجمالي عدد الإصابات اقترب من 294 ألفا، بعد تسجيل 2434 حالة إصابة جديدة. ولفتت إلى أن 3819 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 255 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة (إرنا). وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف أيار/مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة مؤخرا.وبدأت الحكومة على إثر ذلك بإعادة فرض بعض القيود.وفي وقت سابق، اتهم مغردون إيرانيون نظام بلادهم باستغلال فيروس كورونا المستجد كأداة عقاب للسجناء السياسيين بسبب نقص المرافق الطبية والعلاجية ورفض إطلاق سراح المصابين منهم.وكشفت رسالة مسربة من سجن زنجان للناشطة المدنية نرجس محمدي عن إصابتها وعدد آخر من السجينات بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن السلطات تتجاهل منحها العلاج اللازم، حسب إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة.

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