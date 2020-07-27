رغم العقوبات الامريكية.. سويسرا تعقد أول اتفاق تجاري مع إيران

2020/07/27 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت سويسرا، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية تجارية مع إيران في إطار تبادل البضائع الإنسانية المختلفة في ظل الحصار والعقوبات المفروضة على طهران من قبل واشنطن.وذكرت وكالة “إيرنا” الإيرانية نقلا عن أمانة الشؤون الاقتصادية في الحكومة السويسرية “شركة أدوية سويسرية أكملت أول معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة البضائع الإنسانية مع إيران”، […]

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