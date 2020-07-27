2020/07/27 | 15:25 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ كربلاء… أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، تسجيل نحو 6الاف إصابة بكورونا منذ ظهور الفيروس في المحافظة.
وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “كربلاء سجلت اليوم 263 اصابة جديدة بفيروس كورونا كأعلى حصيلة سجلتها المحافظة”، مشيرا الى “تسجيل 161 حالة شفاء، و5 حالات وفاة”.
واضاف السلامي أن “مجموع الاصابات التراكمي اصبح 5767 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. نحو 6 الاف إصابة بفيروس كورونا لغاية اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “كربلاء سجلت اليوم 263 اصابة جديدة بفيروس كورونا كأعلى حصيلة سجلتها المحافظة”، مشيرا الى “تسجيل 161 حالة شفاء، و5 حالات وفاة”.
واضاف السلامي أن “مجموع الاصابات التراكمي اصبح 5767 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. نحو 6 الاف إصابة بفيروس كورونا لغاية اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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