كربلاء.. نحو 6 الاف إصابة بفيروس كورونا لغاية اليوم

2020/07/27 | 15:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، تسجيل نحو 6الاف إصابة بكورونا منذ ظهور الفيروس في المحافظة.وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “كربلاء سجلت اليوم 263 اصابة جديدة بفيروس كورونا كأعلى حصيلة سجلتها المحافظة”، مشيرا الى “تسجيل 161 حالة شفاء، و5 حالات وفاة”.واضاف السلامي أن “مجموع الاصابات التراكمي اصبح 5767 […]

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