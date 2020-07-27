وزارة الصحة تسجل 2553 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1927 حالة

2020/07/27 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1927 حالة جديدة.

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