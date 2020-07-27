نائب يدعو الخريجين إلى تغيير بوصلة تظاهراتهم

2020/07/27 | 15:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، اليوم الاثنين، الخريجين المطالبين بالتعيين إلى تغيير بوصلة تظاهراتهم نحو المطالبة بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لإنصافهم وإنصاف الأجيال اللاحقة، مطالبا الحكومة ببيان أسباب عدم تفعيل المجلس حتى الآن.وقال العكيلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، “إننا نرى أن التصويت على مجلس الخدمة الاتحادي كان الهدف منه …

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