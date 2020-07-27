كتلة السند الوطني: نرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بأبسط حقوقهم

2020/07/27 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مطالبة عاجلة بإجراء تحقيق فوري لكشف المسؤولين عن استخدام العنف خلال احداث ساحة التحرير منذ تشرين الماضي ولغاية احداث اليوم ومحاسبة المسؤولين عنه.

جدّد رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بالخدمات..



وفي تغريدة عبر تويتر أعرب الأسدي عن رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين خرجوا يطالبون بأبسط حقوقهم المشروعة كالخدمات والكهرباء والتعيينات، واصفاً ما حدث بالاعتداء غير المبرر والتجاوز على الحريات العامة.

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