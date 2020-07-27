2020/07/27 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، بردع القوات الحكومية وحماية المتظاهرين السلميين.

وأكد علاوي في تغريدة على تويتر، انه وفي الوقت الذي كان الجميع يأمل بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين وحماتهم، ومحاكمتهم محاكمة علنية، فوجئوا بقوات القمع على حد وصفه، وهي تسيل دماءهم من جديد، وكأنها تريد إعادة ذات المشاهد السابقة، داعيا الحكومة الى الكشف عن أولئك القتلة، بذات الطريقة التي تم فيها الكشف عن خاطفي الناشطة الألمانية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: يجب الكشف عن قتلة المتظاهرين كما تم كشف خاطفي الناشطة الألمانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: يجب الكشف عن قتلة المتظاهرين كما تم كشف خاطفي الناشطة الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).