سائرون يدعو الخريجين إلى تغيير بوصلة تظاهراتهم نحو المطالبة بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي

2020/07/27 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف سائرون الخريجين المطالبين بالتعيين إلى تغيير بوصلة تظاهراتهم نحو المطالبة بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لإنصافهم وإنصاف الأجيال اللاحقة.

وقال النائب عن التحالف صباح العكيلي في تصريح، إن التصويت على مجلس الخدمة الاتحادي كان الهدف منه تنظيم وضع التعيينات وسلم الدرجات الوظيفية حسب استحقاقها، مؤكدا أن تفعيل المجلس سيجعل الدرجات المهمة كالمدراء العامين بعيدة عن المحاصصة الحزبية.

ودعا العكيلي الحكومة إلى بيان سبب عدم تفعيل المجلس حتى الآن خاصة انه من أهم الملفات المتعلقة بشريحة كبيرة من المواطنين.

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