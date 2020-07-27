اسرائيل تسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا واجمالي الاصابات الى 62626

2020/07/27 | 15:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 473 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.ولفتت الوزارة إلى أن "عدد المصابين الإجمالي بالفيروس بلغ 62626 إصابة حتى صباح اليوم"، منوهةً بأن "300 مصاب حالتهم خطيرة، بينهم 104 تم وصعهم على جهاز التتفس الإصطناعي".كما أفادت بأن 27077 شخصا مصاباً بكورونا تماثلوا للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس في اسرائيل، فيما لا يزال 35076 آخرين حاملين للفيروس.

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