حقوق الإنسان: استشهاد واصابة 13 متظاهرا حصيلة “تصادمات” التحرير ليلة أمس

2020/07/27 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاثنين، حصيلة بأعداد ضحايا “تصادمات” ساحة التحرير ومحيطها ليلة أمس.وقالت المفوضية في بيان تلقته /المعلومة/ إنها وثقت من خلال فرقها الرصدية “الأحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الأحد المصادف ٢٦ تموز ٢٠٢٠ نتيجة للتصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين”.وأضافت المفوضية أن تلك التصادمات “أدت إلى استشهاد […]

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