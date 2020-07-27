2020/07/27 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

استقر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على الاستراتيجية التي سيتبعها في مباراة مانشستر سي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زيدان يحدد نقطة ضعف مانشستر سيتي ويرسم خطته لاستغلالها في بطولة أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زيدان يحدد نقطة ضعف مانشستر سيتي ويرسم خطته لاستغلالها في بطولة أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).