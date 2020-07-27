الصحة اللبنانية تدعو لإقفال البلد اسبوعين

2020/07/27 | 15:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة حمد حسن إلى اقفال البلد اسبوعين للحد من الانتشار الكبير لفيروس كورونا في مختلف المناطق اللبنانية.وقال الوزير حسن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة العلمية في الوزارة “سنرفع توصية للحكومة لأنه لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت وسنظل نرفع الصوت، ولا بد من التشدد في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.واضاف […]

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