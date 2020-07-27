بالانفوغراف ..الموقف اليومي لعمليات الارساء و التفريغ في ميناء أم قصر الجنوبي

2020/07/27 | 15:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة الموقف اليومي لعمليات الارساء و تفريغ الحمولات في ميناء أم قصر الجنوبي.

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