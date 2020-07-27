2020/07/27 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ارسل مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، طلباً عاجلاً الى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بشان الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022.وقال مصدر مقرب من كاتانيتش لـ /المعلومة/ إن “كاتانيتش ارسل طلباً عاجلاً الى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في اطار استعدادات اسود الرافدين لتصفيات المونديال”.وأضاف ان “كاتانييتش طلب من اللجنة التطبيعية، اقامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب عاجل من مدرب المنتخب الوطني لتطبيعية الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب عاجل من مدرب المنتخب الوطني لتطبيعية الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).