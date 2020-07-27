2020/07/27 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بافل طالباني ومسروربارزاني يؤكدان ضرورة معالجة الأوضاع الراهنة في اقليم كردستان/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني ومسروربارزاني يؤكدان ضرورة معالجة الأوضاع الراهنة في اقليم كردستان/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني ومسروربارزاني يؤكدان ضرورة معالجة الأوضاع الراهنة في اقليم كردستان/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).