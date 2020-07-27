يونامي تعلق على أحداث التحرير: يجب حماية الاحتجاجات

2020/07/27 | 15:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على أحداث ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد الليلة الماضية، مؤكدة على وجوب حماية حق العراقيين في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط.

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