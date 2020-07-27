حقوق الانسان توثق أعداد الاصابات نتيجة الاحداث التي جرت في ساحة التحرير

2020/07/27 | 15:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت مفوضية حقوق الانسان اليوم الاثنين ،عن توثيق فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاحد المصادف ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠ نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين والتي أدت إلى استشهاد (٢) من المتظاهرين وإصابة (١١) منهم اصابة البعض منهم خطيرة اضافة الى اصابة (٤) من القوات الامنية وحرق (٨) خيم نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع .

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