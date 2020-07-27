نائب يتهم حكومة الكاظمي باستخدام “القوة المفرطة” تجاه المتظاهرين

2020/07/27 | 15:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… انتقد النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الاثنين، حكومة مصطفى لاستخدامها المفرط للعنف ضد المتظاهرين السلميين.وقال الشعلان لـ /المعلومة/ إن “قوات مكافحة الشغب استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين مما ادى الى جرح العشرات دون مسوغ قانوني “، لافتا الى أن “الحكومة تواجه حملة الشهادات المطالبين بحقوقهم المشروعة بالعنف وكميات كبيرة من […]

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