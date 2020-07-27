2020/07/27 | 16:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلي يشتبكان في مزارع شبعا جنوب لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلي يشتبكان في مزارع شبعا جنوب لبنان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلي يشتبكان في مزارع شبعا جنوب لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).