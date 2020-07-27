إصابات خطيرة.. حصيلة ضحايا الأحداث الأخيرة في ساحة التحرير

2020/07/27 | 16:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، حصيلة ضحايا الاحتجاجات في ساحة التحرير مساء أمس.

قالت مفوضية حقوق الإنسان إن متظاهرين اثنين سقطوا ضحايا فيما أصيب 11 منهم بينهم إصابات خطيرة

قالت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومن خلال فرقها الرصدية، وثقت الأحداث التي جرت في ساحة التحرير ببغداد مساء الأحد 26 تموز/يوليو 2020، نتيجة للتصادمات الحاصلة بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

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رصاص حي وضحايا وسط ساحة التحرير

وتابعت أن "التصادمات أدت إلى استشهاد (2) من المتظاهرين وإصابة (11)، إصابة البعض منهم خطيرة، إضافة الى إصابة (4) من القوات الأمنية، وحرق (8) خيم نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع".

في الأثناء، وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري بشأن أحداث ساحة التحرير الأخيرة.

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "رئيس الوزراء وجّه بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير بشكل دقيق"، مؤكدًا "التنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقطعات الموجودة لحماية المتظاهرين".

وتابع، "نطلب من المتظاهرين عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق"، لافتًا إلى أن "أي دماء تراق سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين هي خسارة للعراقيين جميعًا"، مشيرًا إلى أن "التوجيهات واضحة ودقيقة للقوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين والدفاع عنهم"، مبينًا أن "هناك البعض أراد أن يجر التظاهرات إلى أهداف أخرى غير المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي".

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